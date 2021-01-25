بإطلالة مشابهة لميجان ماركل.. أول ظهور لجيل بايدن بالبيت الأبيض

تتهافت الكاميرات الآن على جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي الحالي جون بايدن، وربط بعض المعجبين بإطلالتها،أنها استوحت أول ظهور لها من إطلالة ميجان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري.وفقًا لموقع insider ارتدت جيل بايدن فستانًا ربما كان مستوحى من طرحة زفاف ميجان ماركل في أول أمسية لها في البيت الأبيض، وكان الفستان مطرزًا بالأزهار مع معطف عاجي من Gabriela Hearst وقفازات متطابقة لإطلالتها في حفل الافتتاح يوم الأربعاء الماضي.ووفقًا للموقع تم تزيين الفستان بالزهور الفيدرالية لكل ولاية وإقليم في البلاد، ويُعتقد أنه تم اختياره كرمز للوحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فاستوحت الإلهام من دوقة ساسكس التي استخدمت حجاب زفافها لإرسال رسالة وحدة بين الملكية والكومنولث في عام 2018، وتم تطريز حجاب ماركل بالزهور الوطنية لكل دولة من دول الكومنولث البالغ عددها 53 دولة.وقالت الدوقة عن الحجاب في فيلم وثائقي صدر بعد الزفاف: "نتفهم مدى أهمية هذا بالنسبة لنا، والدور الذي نلعبه والعمل الذي سنواصل القيام به داخل دول الكومنولث"، كما تم تطريز الحجاب بزخارف الخشخاش في كاليفورنيا لتمثيل موطن الممثلة السابقة.يذكر أن آل بايدن يتمتعون بصداقة وثيقة مع الأمير هارى، في حين أنه من غير المعروف ما إذا كانت جيل بايدن قد قابلت ميجان ماركل، إلا أن صداقتها مع زوج الدوقة تم توثيقها على نطاق واسع على مر السنين، وتم تصويرها لأول مرة وهي تقابل الأمير هاري في عام 2012، خلال حفل استقبال للجنود الجرحى في السفارة البريطانية في واشنطن العاصمة.