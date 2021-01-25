رفضت أسرته تزويجه.. سائق يضرب شابًا حتى الموت في بولاق الدكرور

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، لغز واقعة قتل عامل بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "توك توك" وابن خاله، بسبب رفض أسرة المجني عليه زواج المتهم الأول من ابنتهم.وأضافت التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم الرئيسي، 22 سنة، استعان بابن خاله، 21 سنة عامل، واستدرج المجني عليه عامل 19 سنة، إلى منطقة نائية، وتعديا عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة، وتركا الجثة في الشارع ولاذا بالفرار.وشرحت التحريات أنه فور تلقي قسم بولاق الدكرور بلاغ بالعثور على الجثة، انتقل ضباط المباحث إلى مسرح الجريمة، وبدأت القوات في مراجعة الكاميرات وفحص خط سير المجني عليه، وتوصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق «توك توك» وشاب آخر، وأنهما تعديا بالضرب على الضحية حتى فارق الحياة.وعقب مراجعة الكاميرات، تمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، وألقت قوة القبض على المتهمين، وأثناء مناقشتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة، وأكدا في محضر الشرطة أنهما قتلا المجني عليه، انتقاما منه لرفض أسرته زواج أخته من المتهم الأول، وتم التحفظ على المتهمين، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.