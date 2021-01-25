سعفان في ختام بيانه أمام النواب: راية مصر ستبقى خفاقة بين الأمم

انتهى وزير القوي العاملة والتدريب محمد سعفان، من إلقاء بيانه، أمام الجلسة العامة للمجلس التي يترأسها المستشار أحمد سعد الدين.واختتم الوزير بيانه بقوله "إن مصر ستظل قوية وأبيه وعالية رايتها خفاقة بين الأمم، لأن حاميها هو رب العزة سبحانه وتعالى، وقائدها هو الزعيم والرئيس عبدالفتاح السيسي".وبدأ أعضاء المجلس في التعليق على بيان الوزير، على أن يعقب الوزير على تساؤلاتهم عقب غلق باب المناقشة.