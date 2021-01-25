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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خط ساخن للاطمئنان على مرضى كورونا بعزل الإسماعيلية

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:51 م
كورونا
كورونا
مصطفى دياب
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قررت مديرية صحة الإسماعيلية، تدشين خط ساخن لأهالي المرضي بفيروس كورونا بمستشفى الحميات، للرد على استفساراتهم عن الحالة الصحية لذويهم من المصابين.

وأوضح الدكتور علي حطب وكيل صحة الاسماعيلية، أنه استجابة لأهالي مصابي فيروس كورونا والخاضعين للعزل الطبي بمستشفى حميات الاسماعيلية، لرغبتهم في الاطمئنان على ذويهم المصابين وبسبب منع الزيارات وتحت رعاية الدكتور أسامة العدوي مدير الطب الوقائي والمشرف على مستشفيات العزل بالإسماعيلية، تم تدشين رقم خط ساخن المستشفي لمدة ساعتين من الساعة 5 وحتى 7 مساء لمن يوجد له حالة عزل للاطمئنان ومعرفة حالته الصحية على الرقم 01020719991.

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