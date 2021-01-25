سعفان: الوزارة تسعى لتوظيف التحول الرقمى

أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الوزارة تسعى لتوظيف التحول الرقمي، لكي تتسنى متابعة ما يدور داخل كل مكتب عمل ومديرية في لحظة، من معدلات للعمل والإنجاز والتشغيل، كما تستهدف مليون مشروع صغير بمشاركة العديد من الجهات والهيئات.وتابع: "في العام 2016 سألت عن استعداد الوزارة للتحول الرقمي، فردوا بأن هناك مركز معلومات منذ العام 1990، لم يكن به أية برامج خاصة بالعمل، هي بيانات إحصائية للعمال العائدين من البلاد المختلفة، اتفقنا مع الإنتاج الحربي لإحداث تحديث رقمي ووصلنا إلى الآن لإنجاز 40% من التطور والتحول الرقمي بالوزارة، والعام المقبل سنتخطى الـ90%".واستطرد خلال بيانه بمجلس النواب: "جميع أعمال الوزارة تتسم بالاستدامة، والأرقام قابلة للزيادة سنويًا فيما يخص التشغيل، ورؤيتنا للتشغيل تعتمد على التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة المصرية".