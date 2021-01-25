«فايزر» تطلب ترخيص لقاحها ضد كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة أمن الغذاء والدواء في كوريا الجنوبية أن شركة (فايزر) تقدمت بطلب ترخيص استخدام لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد.وقالت الوزارة في بيان رسمي اليوم الاثنين، وفقًا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية إنها تأمل في مراجعة فاعلية وأمان استخدام اللقاح خلال 40 يومًا وشهادة تأكيد الجودة خلال 20 يومًا.وتخطط كوريا الجنوبية لاستيراد 10 ملايين جرعة من اللقاح، كما أعلنت الشهر الماضي أنها تعمل على الإسراع في تسلم هذه الكمية من الجرعات لتصل إليها في الربع الثاني من العام الجاري.يُذكر أن شركة (أسترازينيكا) البريطانية قد كانت تقدمت بطلب تراخيص استخدام اللقاح في كوريا الجنوبية في وقت سابق من الشهر الجاري.