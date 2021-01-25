مبيعات الأجانب تكبّد البورصة مليار جنيه خسائر في ختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم، الإثنين، بفعل عمليات البيع القوية للمؤسسات الأجنبية والأفراد العرب، والتي قابلتها قوى شرائية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 688.577 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيس للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 11509 نقاط، وصعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2358 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 14055 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة.فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوى الأوزان» بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2343 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوى الأوزان» بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3361 نقطة.