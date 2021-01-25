6309 إصابة و98 وفاة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 6 آلاف و309 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لكوفيد-19، و98 حالة وفاة ناجمة عنه.وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري في تصريحها الصحفي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية إنه خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل 6 آلاف و309 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلی مليون و379 ألفًا و286 شخصًا من بينهم 4 آلاف و57 شخصًا في وضع حرج.وأضافت سادات لاري، أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى مليون و171 ألفًا و70 شخصًا حتى الآن، في حين توفي 98 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية لیرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 57 ألفًا و481 شخصًا.کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن 8 ملايين و960 ألفًا و186 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بکوفید-19 في أنحاء البلاد حتى الآن.يُشار إلى أن إيران تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء فيروس "كورونا" في الشرق الأوسط.