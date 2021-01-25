الداخلية تضبط 15 ألف مواطن دون كمامات في يوم

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 15447 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 15292 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 155 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.كما تم تحرير 588 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 210 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1220 أرجيلة.كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.. وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.