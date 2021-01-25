«التموين»: القطاع الداجنى يحقق الاكتفاء الذاتى بنسبة 98%

أعلن المهندس عبدالمنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، عن أن القطاع الداجني يحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن المحلية بنسبة 98% وسيحقق فائضًا للتصدير خلال الفترة المقبلة للدول المجاورة والدول العربية والإفريقية، حسب الاحتياجات وبشروط محددة ومواصفات مناسبة.وقال "خليل" في تصريح خاص لـ"الدستور" إن الإنتاج المحلي من الدواجن بلغ نحو مليار و600 مليون طائر وهو معدل إنتاج عال ليكفي الاحتياجات المحلية والاستيراد من الخارج لا يتجاوز 1% بسبب زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي.وأضاف أن متوسط نصيب الفرد ارتفع من البروتين الحيواني الداجني إلى 20 كيلو ونصف الكيلو سنويًا بدلًا من 14 كيلو نتيجة زيادة المعروض وأرخص بروتين حيواني وسلعة استراتيجية ضرورية للمواطنين.