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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بسرعة تجهيز مستشفى الصدر لاستقبال حالات كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:46 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
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ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة موقف مجابهة فيروس كورونا، وذلك للوقوف على نسبة الإشغال بمستشفيات العزل والإتاحة السريرية، ومعدلات استخدام الاكسجين، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، والحالة العامة بالمستشفيات المركزية والجامعية والخاصة والعزل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب جامعة الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بمستشفى جامعة الفيوم، ومديري المستشفيات، والطوارئ، والطب الوقائي، والأمراض المستوطنة، والحميات، والصدر، والإسعاف، والرعاية الأساسية، والعلاج الحر، والعلاجي.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنه خلال الاجتماع، استعرض مسئولو المستشفيات، نسبة الإشغال لحالات "كورونا" وأعداد أسرّة العناية المركزة بها، واستعرضت مدير مستشفي الصدر، أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تمت بالمستشفي، وكذا حالة المستشفي قبل وبعد التطوير.

ومن جهته، وجه محافظ الفيوم، بسرعة تجهيز مستشفى الصدر لتعمل بكامل طاقتها بعد تطويرها ورفع كفاءتها، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، لتعمل جنبًا إلى جنب مع مستشفى حميات الفيوم، لتخفيف العبء عن مستشفي التأمين الصحي.

وجه المحافظ خلال الاجتماع باستمرار متابعة موقف كميات الأكسجين بمختلف المستشفيات، مؤكدًا على ضرورة ترشيد استهلاك الاكسجين وتوزيعه بالشكل الأمثل تفاديًا لسوء استخدامه، وملء تانكات واسطوانات الاكسجين الفارغة بصفة مستمرة، حرصًا على حياة المرضى.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم الى أن الاجتماع ناقش خطة توزيع لقاحات فيروس كورونا، وفي هذا الصدد أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم استلام الجرعات المطلوبة، لافتًا إلى أنه تم تجهيز مركز كيمان فارس الطبي بمدينة الفيوم، لتطعيم المرضى والفئات المستهدفة، كما تناول الاجتماع مراجعة رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، ووجه المحافظ بمتابعة آليات صرف الأدوية بشكل دوري لضبط منظومة الصرف.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب محافظ الفيوم، عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبي بالكامل، مثمنًا جهودهم المبذولة في مواجهة هذا الوباء العالمي، موجهًا بصرف أي مستحقات مالية متأخرة للعاملين بالفرق الطبية الخاصة باستقبال مصابي "كورونا"، مشددًا على استمرار الجهود والتكاتف بين كافة الجهات لتوفير الرعاية الكاملة للمرضى.

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