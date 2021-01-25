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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

خلال 24 ساعة.. الداخلية تنفذ 60 ألف حكم قضائى

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:10 م
الداخلية
الداخلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء لإحكام السيطرة الأمنية، ونفذت أكثر من 60 ألف حكم قضائي خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقادت أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق نتائج إيجابية في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، شملت ضبط 168 قطعة سلاح ناري، بحوزة 146 متهما، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 60884 حكما قضائيا متنوعا، بإجمالي 4935 محكوما عليه.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيل عصابى مكون من متهمين ارتكبا 3 حوادث متنوعة.. وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، فقد تم تحرير 202 قضية مخدرات بإجمالى 227 متهما، ضُبط خلالها 63٫890 كيلوجرام من البانجو.. وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط 36 متهما.

وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 29 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 445 دراجة نارية مخالفة.

وفي مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما.. وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 17015 مخالفة مرورية متنوعة.. وفحص 70 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم.. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

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