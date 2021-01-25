سفارة باكستان بالقاهرة: تنظيم معرض افتراضي للمنسوجات

ذكرت سفارة باكستان بالقاهرة أن هيئة تنمية التجارة الباكستانية تطلق أول معرض افتراضي للمنسوجات، في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل، في ضوء الإجراءات الاحترازية نتيجة جائحة فيروس كورونا.وقالت سفارة باكستان بالقاهرة في بيان اليوم الإثنين، إن المعرض سيعمل على مدار 24 ساعة، مما يتيح للمشترين والزوار الدوليين الحضور حسب التوقيت الزمني الخاص بهم من منازلهم ومكاتبهم الآمنة، وتشمل القطاعات التي يتم التركيز عليها في معرض المنسوجات الافتراضي، المنسوجات المنزلية والملابس الجاهزة والأزياء الراقية والأقمشة ومعدات الحماية الشخصية، بهدف إبراز جودة منتجات المنسوجات الباكستانية المتنوعة للمشترين الدوليين.ويضم المعرض أكشاكًا افتراضية حيث يمكن عقد اجتماعات العمل عبر الفيديو أو الصوت، وسيتم تبادل البطاقات الرقمية بين الزوار والعارضين، كما يمكن ترك رسائل أو التواصل مباشرة مع فريق العارضين، وعرض منتجاتهم بالتفصيل الكامل من خلال الفيديوهات والصور.وتعقد على هامش المعرض ندوات إعلامية، عبر الإنترنت، حول قطاع المنسوجات وعروض الموضة، توضح الاتجاهات البارزة في سوق الملابس والمنسوجات.ويمكن التسجيل مجانا من خلال الرابط: (http:virtualtexpo.tdap.gov.pk).