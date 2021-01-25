الجفري والتهامي وعمرو خالد في وداع عبلة الكحلاوي (فيديو)

شيعت اليوم الإثنين، جنازة الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي من مقابر البساتين، حيث دفنت بجوار والدها بمسجد محمد الكحلاوي بعد الصلاة عليها بمسجدها بالهضبة الوسطى بجوار جمعيتها الخيرية الباقيات الصالحات.وحضر مراسم الدفن كل من الداعية الإسلامي عمرو خالد والحبيب على الجفري والمنشد الديني محمود ياسين التهامي بعد أن أقيمت عليها صلاة الجنازة للمرة الثانية بمسجد محمد الكحلاوي.وقرأ المشيعون سورة يس اثناء دفن الكحلاوي فيما قام كل الدعاة الحاضرون بالدعاء لها وعلى رأسهم الجفري وعمرو خالد، ودخل ابنتا الراحلة في نوبة بكاء أثناء دفن الجثمان.ورحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 72 عاما.