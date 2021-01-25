الخواجة «أنجلوس» يوناني إسكندراني عشق عروس المتوسط ورد لها آثارها (فيديو)

عشقه للإسكندرية، التي ولد وعاش بها انعكس على جميع من حوله، رغم جذوره وجنسيته اليونانية، إلا أنه سكندري ومصري المولد والهوية، يفخر بذلك ويؤكد عليه، ويحكي لتلامذته وأحفاده عن حياته في مدينته الغالية التي لم يستطع الابتعاد عنها رغم رحلاته الكثيرة بدول أوروبا.بداخل منزل مختلف على طراز المتاحف بمنطقة رشدي بطريق الحرية، يقطن انجلوس بانديلز فورونوس، اليوناني الجنسية سكندري المولد، فهو المنزل الذي يضم بين جدرانه موسوعات ثقافية قديمة ولوحات فنية نادرة، وتحف وصور قديمة، والتي كان من بينها قطعاين أثريتان من العصر الروماني توارثهما عن أجداده، ليهديهما إلى محافظة الإسكندرية، ليكونا ملكًا للدولة، حرصًا على المحافظة على أثارنا المصرية."الدستور" التقت بالسيد« انجلوس» داخل منزله لنتعرف معه على سبب إهداء القطع الأثرية التي يرجع تاريخها لـ2000عام لمحافظة الإسكندرية بعد أن احتفظت عائلته بهم لأكثر من 100عام.◄ أنجلوس: أفخر بمصريتي«أنا سكندري مصري ولدت بالإسكندرية في عام 1940، ودرست بالمدرسة اليونانية وألتحقت بالجامعة، ورغم جذوري وجنسيتي اليونانية إلا أنني أفخر بمصريتي لأني ولدت وعشت في الإسكندرية معشوقتي، التي لا أرى مثيل لها»، بهذه الكلمات بدأ انجلوس حديثه لـ "الدستور".وأضاف أنه آخر أفراد عائلته، فبعد وفاة خالته كريستينا فيليب كوستونتينو صاحبة المحل اليوناني الشهير إيليت "Elite"، آلت إليه قطع أثرية لأجداده وهي عبارة عن قاعدة وتاج لعمود أثري روماني، فأراد أن يتم الحفاظ على تلك القطع الأثرية من خلال الدولة وإهدائها إلى محافظة الإسكندرية ليتم عرضها ضمن الآثار بالمحافظة.وتابع أن ما أقبل عليه، لا بدّ أن يعمل به كل مصري، فتلك الآثار مصرية، لا بدّ أن يعرفها الجميع، وهو ما فكر به على مدار سنوات طويلة، حتى استطاع حفيده أن يتواصل مع محافظ الإسكندرية ليرحب بتلك المبادرة، ويتحرك على الفور لقبول الإهداء، وتوثيقه.◄ ذكريات الإسكندريةوأوضح أنه ولد بشارع مرتضى بمنطقة شودس شرق الإسكندرية، وتخرج من كلية التجارة، وعمل منذ السبيعينات في إدارة محل «إيليت» مع خالته، وبعد وفاتها بمدة ترك إدارته، ليعيش وسط أحفاده الذين لهم قصة مميزة لا تولد إلا على أرض مصرية، حيث أنه لديه ابن واحد قبطان بحري يعيش في اليونان، ليتفرغ للقراءة والثقافة والحياة الأسرية بين أسرته، مشيرًا إلى أنه برغم سفره لليونان كثيرًا وكندا وروما وعدة دول أخرى إلى أنه يعود إلى الإسكندرية متشوقًا لها.وأشار« انجلوس» إلى أن الإسكندرية واليونان يتشابهان في الكثير من التفاصيل، قائلًا: «الإسكندرانية واليونانيين ولاد عم شبه بعض في حاجات كتير»، لافتًا إلى أن الإسكندرية قديمًا وحديثًا جميلة، بل التطوير الذي طرأ عليها وعلى مصر كلها بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي يجعلها تتجه إلى أن تعود لسابق عهدها عروسًا للبحر المتوسط، مطالبًا اهلها بالحفاظ عليها فإنها تستحق ذلك.وتابع أنه تربطه بالإسكندرية ذكريات كثيرة بداية من التحاقه بالمدرسة وتعلم اللغة العربية، وصداقته مع المصريين التي كانت أكثر من اليونانيين، وشوارعها القديمة ومبانيها العتيقة، التي مازالت تتميز بها، رغم هدم بعض منها، ولكنها تبقى جميلة، فهي بلده الذي عاش وسيموت بها ولن يتركها.◄ أقوى من صلة الدموعن قصة حياته بين أحفاده، يقول محمد شاهين طالب جامعي: السيد أنجلوس هو جدي بحكم أننا تربينا في منزله، حيث توفي جدي لوالدي، وكان أبي في سن صغير فعاش والدي مع السيد انجلوس الذي كان صديق لجدي وتربط العائلتين صداقة قديمة، وعاش معهم أيضًا صديق آخر لجدي اللواء أحمد الغنيمي، لنكبر وسط عائلة كبيرة ويكون أجدادي هم السيد انجلوس واللواء احمد، ونعيش سويًا في منزل واحد.«محمد شاهين وأشقائه؛ خالد وكريم وسلمى» أبناء تربوا في كنف اليوناني السكندري انجلوس ليشبوا في منزل ثقافته مصرية يونانية، ينضم إليه صديق العائلة الشاب الجامعي احمد سعيد، ليكونوا هم بمثابه أحفاده، وعائلته القريبة لا يربطهم صلة دم ولكن تربطهم سنوات طويلة، وحياه تقاسموها سويًا.وأضاف انجلوس أنهم أحفاده الذين ولدوا على يديه، وشاهدهم وهم يكبرون أمامه، مفتخرًا بهم، فهم عائلته، وأبنائه يسعد بتواجدهم بجواره وبأصدقائهم، ويشعر بالسعادة بالجلوس بينهم يتناقشون، فهم الونس الذي يحيا به فهو يعيش بينهم وبين الكتب ولا يرجوا شيئًا آخر قائلًا بعبارة مصرية أصيلة «هما كفاية ومش طالب غير الستر والصحة».وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد التقى أمس بمكتبه، بالمواطن اليوناني الجنسية انجلوس بانديلز فورونوس والذي يبلغ من العمر 81 عام من مواليد الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور خالد أبو الحمد مدير عام آثار الإسكندرية. وذلك على إثر مكالمة هاتفية قام بها المواطن اليوناني مع المحافظ والتي أفاد خلالها برغبته في إهداء قطعتين أثريتين "تاج وقاعدة عمود أثرى روماني توارثه من أجداده" توارثهما منذ سنوات عديدة من خالته كريستينا فيليب كوستونتينو صاحبة المحل اليوناني الشهير إلييت "Elite".وقدم المحافظ جزيل الشكر والتقدير إلى السيد انجلوس بانديلز على قيامه بإهداء قطعتين آثرتين من العصر الروماني لمحافظة الإسكندرية، مشيدًا بالدور الذي قام به والذي ينم عن مدى الانتماء والحب الذي يكنه لمصر وأنه عاشق لتراب مصر.وأكد الشريف أن «أنجلوس» هو مثال لكل مصري لابد أن يحتذى به، داعيًا جميع المصريين وخاصة في المحافظات التي يتواجد بها آثار مثل الأقصر والصعيد والجيزة أن يتخذوه قدوة في ذلك من أجل الحفاظ على ثروات مصر الأثرية وتعظيم مكانتها.