النيابة تتسلم التقارير النهائية فى اتهام موظف بقتل زوجته بعين شمس

تسلمت نيابة شرق القاهرة الكلية، تقارير الطب الشرعي لجثة ربة منزل، قتلت على يد زوجها بدائرة قسم شرطة عين شمس كما تسلمت النيابة تحريات المباحث النهائية في الواقعة تمهيدًا لإحالة المتهم للمحاكمة.كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ألقت القبض على موظف لاتهامه بقتل زوجته، بسبب خلافات عائلية، وبينت التحريات والتحقيقات الأولية، أن المتهم كتم أنفاس المجني عليها، أثناء نومها.وكشفت التحريات، عن أن المتهم والمجني عليها، متزوجان حديثًا بعد انفصال دام 10 سنوات، وصباح يوم الجمعة الماضي، أقدم على قتلها خنقًا بسبب خلافات عائلية بينهما.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادها وجود متوفية بإحدى الشقق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الجثة لسيدة موظفة وحول رقبتها آثار خنق، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات نشبت بينهما فى الآونة الأخيرة، وسلم نفسه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.