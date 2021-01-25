روسيا تؤكد إمكانية رفع القيود تدريجيًا في ظل استقرار الوضع الوبائي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن استقرار وضع انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا يجعل من الممكن رفع القيود المفروضة بشكل مدروس وبعناية.وقال بوتين خلال لقائه مع طلاب الجامعات بمناسبة يوم "الطلبة" في روسيا -: "بشكل عام، الوضع الوبائي في البلاد يستقر تدريجيًا اليوم استمعت صباحًا إلى التقارير ذات الصلة، حيث عدد الذين تعافوا أكثر من عدد الذين أصيبوا بالمرض وعدد المصابين آخذ في التراجع، ليصبح أقل من 20 ألفا"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.وأضاف "هذا يجعل من الممكن إزالة القيود المفروضة بدقة، للعودة إلى إيقاع التعليم الطبيعي".وأعرب الرئيس الروسي عن شكره لسلطات موسكو، مشيرًا إلى أن جهودها لم تذهب سدى وأن الوضع في العاصمة يستقر الآن.وأضاف أنه في الوقت نفسه من الضروري استخدام الخبرة المكتسبة، وأفضل التطورات والممارسات، لزيادة الإمكانات الرقمية للجامعات.بدوره، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 19290 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 2382 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3738690 إصابة.