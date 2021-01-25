«التضامن» توقع مذكرة تفاهم لتشغيل 30 شابا من ذوي الهمم غدا

تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الثلاثاء، فعاليات توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، لتدريب وتشغيل ثلاثين شابًا وشابة من ذوي الهمم.وأكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أن البنك ينتهج سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع خططه وسياساته بتغيير نمط وظروف حياتهم من خلال توفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية، والكراسي المتحركة والدراجات البخارية وتوفير الخدمات الطبية الأخرى التي تساعدهم على التغلب على إعاقتهم حتى يكونوا قادرين على الحركة والاعتماد على انفسهم بل ويكونوا قادرين على العمل الذي يلائمهم.وأضاف، أن البنك ساهم في تقديم دراجات بخارية وأجهزة تعويضية بـ365 ألف جنيه تقريبا، بالإضافة إلى المساهمة في تأسيس صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة"عطاء" بـ20 مليون جنيه، حيث يتم توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن أمواله على الإنفاق على كل ما يخص ذوي الإعاقة، حيث ويمول الصندوق برامج ومبادرات تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو جهات حكومية.