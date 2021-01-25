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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7 وفيات و813 إصابة بفيروس كورونا في العراق

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:39 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين، تسجيل سبع حالات وفاة و813 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة في جميع أنحاء البلاد بما فيها محافظات إقليم كردستان الى 614576 إصابة.

وذكر بيان للوزارة أن العاصمة بغداد نالت الحصة الكبرى من الإصابات ب 285 إصابة ثم محافظة كركوك ب81 إصابة ثم محافظة النجف ب59 إصابة ثم بأعداد متفرقة في جميع المحافظات الأخرى.

وأشار البيان الى تسجيل سبع حالات وفاة بالفيروس في خمس محافظات فيما تماثل للشفاء 1585 مريضا من جميع المحافظات ال18.

وترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية للمصابين بالمرض في جميع أنحاء العراق الى 614576 إصابة توفي منهم 13000 شخص وتماثل للشفاء 583127 حالة.

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