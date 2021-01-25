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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية: 324 غرامة فورية وغلق 191 منشأة خلال يومين

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:39 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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أعلن محافظ المنوفية عن تحرير (324) محضر غرامات فورية خلال يومين لعدم ارتداء الكمامات الطبية، وكذا غلق (191) منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، موضحا بأنه تم غلق 66 محل تجاري و6 ورش و18 كافيه ومطعم وقهوة، كما تم فض 42 سرادق فرح وعزاء وفض 50 سوق بنطاق المحافظة، فضلًا عن إغلاق 9 مراكز تعليمية بنطاق الوحدات المحلية.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات والالتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة وكذا حملات التطهير والتعقيم بكافة المنشآت الخدمية مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحتهم لتخطي هذه المرحلة بسلام.

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