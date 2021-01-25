حي شرق مدينة نصر يكرم رجال الشرطة في عيدهم (صور)

كرم العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر نخبة من رجال الشرطة على مستوى حي شرق مدينة نصر لجهودهم المتميزة وإخلاصهم وتفانيهم في عملهم وبمناسبة أعياد الشرطة.وتقدم العميد أحمد أنور عباس رئيس حي شرق مدينة نصر بأرق معاني التقدير والتكريم والاعتزاز لجميع العاملين بجهاز الشرطة والشعب المصري بمناسبة الاحتفالات بالذكرى التاسعة والستين بعيد الشرطة المجيد داعيا من الله أن يحفظ مصر رئيسا وحكومة وشرطة وشعبا وجيشا عظيم.كان بعث اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة أعياد الشرطة كما بعث ببرقية تهنئة لوزير الداخلية.