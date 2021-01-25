محمد رمضان يتصدر تريندات يوتيوب بـ«مصباح علاء الدين»

تصدر الفنان محمد رمضان قائمة الأكثر مشاهدة على «يوتيوب» بأغنية "مصباح علاء الدين"، خلال يوم من طرحها كفيديو كليب، محتلًا المركز الأول، وحققت نسب مشاهدات وصلت إلى أكثر من مليوني مشاهدة.وشارك الفنان محمد رمضان في غناء الأغنية الطفل السوري محمد جنيد، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي في أول تعاون بينهما، ووزعها موسيقيًا الموزع جلال حمداوي، وهندسة صوتية حجازي، وتقول كلماتها: "من صغري كنت شايف، وأنا بلمس النجوم، ولا عمري كنت خايف، كل ما أقع بقوم، وحلمت بالبطولة، جايلك يا صفوف يا أولى، وآدي حلم الطفولة.. أهو تحقق في يوم".من جهة أخرى، يقوم محمد رمضان حاليا بتصوير مشاهده في مسلسل "موسى"، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، ويشارك في بطولته الفنانين: عبير صبري، ورياض الخولي، وصبري فواز، وتارا عماد، وعارفة عبدالرسول.