محافـظ المنوفية: تحرير 197 محضرا تموينيا خلال يومين

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار شن الحملات التموينية المكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والإعلان عن الأسعار حفاظًا على حقوق المواطنين، حيث تم تحرير (197) محضر تمويني خلال يومين متتالين من شن الحملات التفتيشية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة تنوعت ما بين 92 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و105 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.وقد أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملات التموينية، تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن ثلاجة حفظ لحوم مجمدة بناحية كوم الضبع مركز الباجور لحيازته دهون بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط 200 كجم دهون، كما تم تحرير محضر جنح ضد مجهول بناحية طليا مركز أشمون لحيازته وتجميعه دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة مخصص لإنتاج المخابز البلدية ومحظور تداوله بهدف إعادة بيعه بالسوق السوداء وضبط 4 شكائر دقيق بلدى مدعم.كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل منظفات صناعية بناحية ميت خلف مركز شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع منظفات صناعية مجهولة المصدر وضبط 24 زجاجة منظفات صناعية، وكذا تحرير محضر جنح ضد صاحب محل مستلزمات طبية بناحية بندر الباجور لعدم الإعلان عن المخزن التابع للمحل.