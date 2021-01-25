أول رد لهيئة قناة السويس على فيديو تصادم سفينتين بالمجرى الملاحي

أصدرت هيئة قناة السويس، بيانا رسميا أوضحت فيه حقيقة الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، لواقعة اصطدام إحدى سفن الحاويات بسفينة صب بالمجرى الملاحي للقناة.وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأنه لا صحة لما تم تداوله عن وقوع حوادث تصادم أو جنوح بالمجرى الملاحي للقناة في الآونة الأخيرة، مؤكدًا انتظام حركة الملاحة بالقناة.وأوضح رئيس الهيئة أن الفيديو المتداول لواقعة التصادم يعود تاريخه إلى عام 2018 حيث اضطرت إحدى سفن الصب العابرة للقناة للتوقف المفاجئ بالمجرى الملاحي نتيجة لعطل فني طاريء وهو ما عرضها لاحتكاك مباشر مع سفينة الحاويات خلال عبورها للقناة.وأكد الفريق ربيع أن الفيديو المتداول رصد كيفية إدارة المواقف الطارئة بالمجرى الملاحي للقناة، وبرهن على كفاءة السادة المرشدين في التعامل مع المواقف المختلفة، والدور الحيوي لمركز مراقبة الملاحة في تحقيق التنسيق المطلوب والسيطرة على الحادث وتجنب وقوع أية خسائر مادية أو بشرية.