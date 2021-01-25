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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مجلس طب دمياط يوجه الشكر لقيادات الأزهر لدعمهم بسد عجز المستشفيات

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:33 م
مجلس طب دمياط
مجلس طب دمياط
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ناقش مجلس كلية طب بنين الأزهر بدمياط برئاسة الدكتور محمود ميدان، عميد الكلية خطة سير العمل بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط، من خلال التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووجه مجلس الكلية الشكر لقيادات مؤسسة الأزهر جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، لجهودهم المخلصة في إطار تعيين أطباء جدد بقطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ سدًّا للعجز، وتلبية للاحتياجات.

وناقش مجلس الكلية خلال اجتماعه نتائج زيارة أعضاء فريق هيئة ضمان الجودة والاعتماد، في إطار سعي الكلية للحصول على شهادة الاعتماد، وشدد على أهمية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في مختلف أقسام المستشفى، أضافة إلى القاعات الدراسية، وتطهيرها وتعقيمها بشكل دائم ومستمر بالتزامن مع انعقاد استكمال امتحانات الفرقة السادسة بكلية الطب بنين وبنات جامعة الأزهر بدمياط.

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