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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فايزر» تزيد من إمداداتها بلقاح كورونا للنمسا لتصل لـ1.1 مليون جرعة

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:33 م
فايزر
فايزر
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تتلقى الحكومة النمساوية 1.1 مليون جرعة من لقاح كورونا الجديد " فايزر - بيونتك " بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري بدلا من 900 ألف جرعة التى كان مخططا لها مسبقا على أن يصل اللقاح إلى أكثر من 60 فى المائة من السكان بنهاية العام الجاري.

وقال روبن ميلر المدير الاداري لشركة فايزر النمسا،في تصريحات له اليوم الإثنين، إن الشركة فى طريقها للتغلب على مشكلة اختناقات الإمدادات التى حدثت مؤخرا.

وأشار ميلر الى أن لقاح " فايزر - بيونتك " بلغت طاقة الإنتاج منه 1.3 مليار جرعة في جميع أنحاء العالم وقد زادت هذه الطاقة حاليا إلى حوالي ملياري جرعة بسبب التعديلات الجارية حاليًا في مصنع الشركة في بلجيكا.

وأضاف ميلر أنه خلال العام الجاري يمكننا توفير 11.1 مليون جرعة من لقاح كورونا في النمسا بما يغطي احتياجات نحو 62 بالمائة من السكان.

وذكر ميلر أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي زادت طلبات اللقاح من 300 مليون جرعة إلى حوالي 600 مليون جرعة، لافتا إلى وجود خطط مكثفة لزيادة إنتاجنا في أوروبا.

وأوضح ميلر أنه إلى جانب مصنع بلجيكا هناك مصنع جديد في ماربورغ بألمانيا سوف يبدأ انتاجه في شهر فبراير المقبل وقد حصل على كافة التصاريح المطلوبة.

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