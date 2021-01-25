«كشفناه».. أول مسرحية عن كورونا بالقومي لثقافة الطفل

يبدأ المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف برنامجه لإجازة نصف العام يوم الجمعة بمسرح الحديقة الثقافية بالسيدة زينب بعرض "كشفناه" من تأليف وإخراج وأشعار أحمد إسماعيل عبد الباقى،تصميم ماسكات الفنانة التونسية جيهان اللجمى، موسيقى ايهاب حمدى، استعراضات عمرو الحسيني وناصر عليان، ديكور شادي قطامش.و العرض بطولة محمد عبد الفتاح ويلعب دور كورونا، وتلعب رحمة محجوب دور مساعد كورونا، وتلعب إيمان نافع دور مساعدة كورونا، ويلعب هيثم حسن دور صاحب المتاعب،و تلعب نجلاء سالم دور تنغيصة العيش، ويلعب إبراهيم البيه دور الطاعون، وتلعب سحر منصور دور الإنفلونزا، وبالاشتراك مع فريق استعراضات الحديقة بإشراف وإضاءة اسلام محمد، وإضاءة حسام حمدي وإدارة مسرحية ولاء محمد محمود وأبو اليزيد محمود واشرف شاهين.يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.و تدور مسرحية كشفناة حول فيروس كورونا الذي يهاجم العالم كله الان، تكشف لنا المسرحية الدور السيء والخطير لمجموعات الفيروسات التي هاجمت العالم على مدار التاريخ وكيف أن العلم والايمان استطاعا أن يكونا السبيل الوحيد للبشرية بعد أن عكف على البحث العلمي، وتبشر المسرحية بنهاية كورونا طالما تمسكنا بالعلم والإيمان حين يوجه العالم موارده للصحة والنماء ويتخلون عن الحروب والصراعات التي توشك أن تدمر البشرية.يتم العرض على القاعة المتعددة الأغراض في السادسة مساء، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.