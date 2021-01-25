رئيس هيئة نظافة القاهرة يجري جولة مفاجئة بحديقة إلهامي بالمنيل
الإثنين 25/يناير/2021 - 02:29 م
مصطفى عبداللهطباعة
قام اليوم اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بتفقد حديقة إلهامي بمنطقة المنيل التابعة للمركزية للتجميل.
وكلف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة القاهرة بسرعة رفع كفاءة المسطحات الخضراء ودهان الأسوار وتقليم الأشجار والنخل وصيانة البرجولات وتوجيه الاهتمام لكافة الحدائق التابعة للهيئة.
وكلف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة باستكمال الأعمال بحديقة إلهامي بمنطقة المنيل التابعة للمركزية للتجميل.
جائت الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة باهمية الإهتمام بالحدائق العامة وزيادة المسطحات الخضراء داخل محافظة القاهرة.
وكلف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة القاهرة بسرعة رفع كفاءة المسطحات الخضراء ودهان الأسوار وتقليم الأشجار والنخل وصيانة البرجولات وتوجيه الاهتمام لكافة الحدائق التابعة للهيئة.
وكلف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة باستكمال الأعمال بحديقة إلهامي بمنطقة المنيل التابعة للمركزية للتجميل.
جائت الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة باهمية الإهتمام بالحدائق العامة وزيادة المسطحات الخضراء داخل محافظة القاهرة.