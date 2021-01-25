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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تطارد «الصدأ الأصفر» بزراعات القمح

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:29 م
القمح
القمح
عبدالناصرمحمد
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أعلن الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، تشكيل لجان للمرور على زراعات محصول القمح بالمحافظات المختلفة، للاكتشاف المبكر لمرض الصدأ الأصفر وعلاجها على الفور في حال وجودها.

وأكد خليل، أنه تم توجيه باحثي قسم بحوث القمح بمقر القسم بالجيزة وبالمحطات البحثية المختلفة بالمرور على زراعات القمح خلال نهاية شهر يناير وخلال شهر فبراير للاكتشاف المبكر لإصابات مرض الصدأ الأصفر، خاصة في محافظات الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية وبني سويف، نظرا لملائمة الظروف البيئية خلال هذه الفترة لظهور مرض الصدأ الأصفر لإنخفاض درجات الحرارة.

وناشد خليل مهندسى الإرشاد والمكافحة بمديريات الزراعة فى المحافظات بضرورة تكثيف المرور على زراعات القمح لاكتشاف أي إصابات مبكرة بمرض الصدأ الأصفر، وفى حال اكتشافه يتم الاستخدام الفورى للمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة للحصول على أعلى إنتاجية من المحصول للفدان، وعدم تعرضه لأي أضرار.

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