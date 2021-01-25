الصحة والمناخ.. جدول أعمال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الأسبوع الجاري

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يستعد الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن، لإصدار ممجموعة جديدة من القرارات التنفيذية التى سيبدأ الإعلان عنها خلال الأسبوع الجارى.واستلم بايدن تولى مهام عمله في واشنطن، الأربعاء الماضي، وبادر العمل وإصدار القرارات التنفيذية في نفس اليوم، ملغيا حظر السفر الذي كان مفروضا على رعايا الدول ذات الغالبية الإسلامية.كما أعاد بايدن بلاده إلى منظمة الصحة واتفاقية باريس للمناخ وفرض القناع الطبي في المؤسسات الفيدرالية، وذلك ضمن 30 قرارا اتخذها بادين في الأيام الثلاثة الأولى لوصوله إلى البيت الأبيض.وأفادت شبكة "سي أن أن" بأن القائمة الجديدة من القرارات تتضمن إلغاء مزيد من سياسات ترامب وتنفيذ الوعود التي قطعها الديمقراطيون بأسرع ما يمكن.وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الأوامر التنفيذية ومواعيدها قد تتعرض إلى التغير في أي لحظة، لكن الخطوات التي يتوقع أن يقدم عليها بايدن هذا الأسبوع.اليوم الإثنين هو قرار محلي يعني بيوم الشراء الأمريكي، ويقصد به أمر الوكالات الفيدرالية لشراء الاحتياجات من المصادر التي تدعم الشركات والعمال الأمريكيين، ويأتي في إطار محاولة انعاش الاقتصاد.غدا الثلاثاء، سيخصص بايدن هذا اليوم للمساواة في المجتمع الأمريكي، عبر سلسلة من القرارات التنفيذية، إلى جانب قرارات أخرى تتعلق بتزويد الأسلحة ذات الطابع الحربي إلى السلطات المحلية.ومن المتوقع أن يصدر في هذا اليوم قرار التبرأ رسميا من التمييز ضد الأمريكيين من أصل اسيوي وجزر المحيط الهادئ، الذي جاء بسبب الخطاب المعادي الذي رافق جائحة كورونا.كما سيوقع بايدن مذكرة توجه سلطات الإسكان والتنمية الحضرية لتعزيز سياسات الإسكان العادل.الأربعاء المقبل، سيخصص لأزمة المناخ، مع قرار تنفيذي بمكافحة تغير المناخ على الصعيد المحلي ورفع الأمر إلى مرتبة أولوية للأمن القومي، إلى جانب إعادة تشكيل مجلس مستشاري الرئيس للعلوم والتكنولوجيا.ستكون الرعاية الصحية مهيمنة على قرارات يوم الخميس المقبل، إذ من المتوقع أن يلغي بايدن سياسة ما تعرف بـ"مكسيكو ستي"، التي تمنع التمويل الأمريكي للمنظمات الأجنبية غير الحكومية التي تجري عمليات إجهاض أو تروج لها.أيضا سيكون هناك قرار تنفيذي بخصوص برنامج (Medicaid)، الذي يوفر التأمين الصحي لعشرات الملايين الأمريكيين.وسيتم الشروع في التسجيل المفتوح بموجب قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة.سيكرس يوم العمل الأخير في هذا الأسبوع لملف الهجرة، حيث سيوقع بايدن سلسلة من القرارات التنفيذية الخاصة بالهجرة الإقليمية ومعاملات الحدود وسياسة الولايات المتحدة لخاصة باللجوء، وإنشاء فريق عمل خاص بلم شمل العائلات، ومراجعة القانون الذي يمنح السلطات حق منع التأشيرة عن أي شخص في العالم دون إبداء التفاصيل.