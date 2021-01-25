معرض «الشجرة» لفناني اللقطة الواحدة بجاليري آزاد

تستضيف قاعة آزاد افتتاح معرض"الشجرة" لفناني اللقطة الواحدة وذلك يوم الأحد 31 يناير في السادسة مساء.يستمر المعرض حتى 8 فبراير 2021، وتناشد قاعة آزاد وفنانو اللقطة الزوار بالالتزام بإرتداء الكمامة وبدخول القاعة يوم الافتتاح في شكل مجموعات صغيرة متباعدة على التوالي منعا لأي ازدحام أو تكدس.يضم المعرض 93 لوحة لـ66 فنانًا، هى نتاج ورش عمل مشتركة على مدار أيام الجمعة لأسابيع متتالية قام فيها الفنانون برسم لقطة واحدة لشجرة عملاقة عجوز من حديقة الأسماك، وقد تناولوا هذه اللقطة كعادتهم بأسلوب ورؤية كل منهم، وبالتقنيات المتنوعة بتنوع شخصياتهم.