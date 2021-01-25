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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يهنئ أفراد مديرية الأمن بالعيد الـ69 للشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:23 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، وأيضًا لقيادات وضباط وأفراد الشرطة بمديرية الأمن وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ ٦٩، في أجواء وطنية صادقة تعكس قوة التلاحم وصلابة الجبهة الداخلية بين الشعب والجيش والشرطة قدمت مختلف فئات وطوائف المجتمع الأسوانى.

ورافق المحافظ فى زيارته لمبنى مديرية أمن أسوان قيادات الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن هذه الزيارة تأتى عرفانًا وتقديرًا لذكرى شهداء الواجب الوطنى من رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم الذكية وضربوا أروع الأمثلة فى الدفاع عن شرف الوطن ضد المحتل الغاشم عام 1952، ليتوج ذلك مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن رجال الشرطة ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية بالروح والنفس دفاعًا عن شرف الوطن والذى أصبح واحة للأمن والاستقرار بفضل العيون الساهرة من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وهنأ المحافظ، اللواء عصام عثمان مدير الأمن بتولي مسؤولية الأمن في محافظة أسوان حيث سيكون هناك تنسيق وتعاون كامل لتحقيق السيطرة الأمنية والسلم الأجتماعي والأنظباط المطلوب في الشارع الأسواني.

وأضاف محافظ أسوان بأن جينات الصمود وسمات البطولة متأصلة فى أرض مصر وستظل دومًا الصخرة التى تتحطم عليها كل محاولات العبث والنيل من أمن وإستقرار وطننا الغالى، موضحًا بأن ذلك يعد بمثابة تجسيد حى لروح التماسك وأن المصريين وجميع مؤسسات الدولة نسيج واحد وحائط صد منيع لمواجهة الإرهاب الأسود وعبور التحديات والمضى قدمًا فى إستكمال مسيرة التنمية المنشودة وبناء الدولة الحديثة.

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