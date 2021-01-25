وزير الأوقاف: افتتحنا 800 مسجد بعد تطويرها فى 5 أشهر فقط

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن وزارة الأوقاف ستقوم بتطوير ورفع كفاءة المساجد في جميع القرى التي يشملها المشروع وفِي جميع توابعها، إحلالًا أو تجديدًا أو صيانة أو فرشًا أو رفع كفاءة، بالتزامن مع خطط التنفيذ التي يضعها مجلس الوزراء الموقر.وقال "جمعة": "تعمل الوزارة بكل طاقتها وإمكاناتها على ألا تكون هناك أي قوائم انتظار في إحلال أو تجديد أو فرش المساجد في أي من هذه القرى وتوابعها خلال الفترة التي حددها الرئيس بثلاث سنوات، سواء بتنفيذ الوزارة أم بالشراكة مع الجهود الوطنية المخلصة التي تدعمها الوزارة وتشرف على تنفيذها إشرافًا كاملًا".وأكد وزير الأوقاف، أن التعاون بين الوزارة وأهل الفضل العظماء والمؤسسات الوطنية قد أدى إلى تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع أسفرت عن افتتاح أكثر من 800 مسجد ما بين إحلال وتجديد وصيانة كاملة ورفع كفاءة في خمسة أشهر فقط من سبتمبر 2020 إلى نهاية يناير الجاري.وأفاد بأنه قد خصص 100 ألف متر سجاد بصفة عاجلة لمساجد القرى التي تحتاج إلى تجديد فرش، وسيتم تنفيذها قبل نهاية العام المالي الحالي يونيو المقبل، بواقع 20 ألف متر شهريًا بداية من فبراير القادم، مع تكليف كل من وكيل الوزارة لشئون المساجد ووكيل الوزارة للتفتيش والرقابة والمكتب الفني بالوزارة بإعداد خطة التنفيذ فورًا.