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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس حي شبرا يتابع الإجرءات الاحترازية بموقف أحمد حلمي

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:21 م
الإجرءات الاحترازية
الإجرءات الاحترازية بموقف أحمد حلمي
مصطفى عبدالله
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قام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا بالمرور على موقف سرفيس أحمد حلمي بشبرا تنفيذا لقرار الضبطية القضائية بشأن عدم ارتداء الكمامات داخل عربات السرفيس وعربات الأجرة وأتوبسات هيئة النقل ومراجعة الأجراءات الأحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى بمتابعة المخابز البلدية لضبط منظومة العيش بالمخابز ومحاربة السوق السوداء وتحسين رغيف العيش ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

كما قام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا وفريق عمل إدارة الطب البيطري بشن حملات مكبرة مستمرة على السوبر ماركت ومحلات الأغذية ومراجعة صالحية المنتجات الغذائية ومراجعة الأجراءات الأحترازية ضد فيروس كورونا المستجد بشبرا.

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