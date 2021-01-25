«التعاون الدولي»: الإسكان الاجتماعي يستهدف 40% من الأكثر فقرا

أكد تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي، أن الوزارة تدعم مشروعات البنية التحتية لدعم التنمية المستدامة في قطاع الإسكان الاجتماعي بقيمة مليار دولار.ووفق التقرير، يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة الحكومة، متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، على توفير الحلول السكنية للأسر منخفضي الدخل على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تمكين الصندوق من صياغة استراتيجية حديثة تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي.ويستهدف المشروع الـ40% من المواطنين الأكثر فقرًا، بالإضافة إلى الشباب الأقل من 40 سنة والأسر التي تعولها النساء، وقد استفاد بالفعل 320 ألف أسرة من البرنامج منذ بدايته، من بينهم 66% من المستفيدين من الوحدات السكنية من المشروع تحت متوسط خط الفقر في مصر، 20% من المستفيدين من النساء، 72% من إجمالي المستفيدين دون سن الأربعين.