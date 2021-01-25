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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار متابعة حالات العزل المنزلى لمرضى كورونا بالبحيرة

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:59 م
متابعة حالات العزل
متابعة حالات العزل المنزلى
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد تحت شعار 100 مليون صحة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد من مخاطر مضاعفات المرض وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تتم يوميًا متابعة حالات العزل المنزلى والاطمئنان على صحة المرضى، وذلك من خلال قياس درجة الحرارة وقياس نسبة الأكسجين وجميع العلامات الحيوية، كما تتم متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا، وأنه فى حالة حدوث أى مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقى الرعاية الطبية.

من جانبه، أوضح الدكتور ياسر السيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية، أن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بكورونا، الذين يخضعون للعزل المنزلى الذى تم تشخيصهم عن طريق المستشفيات، وتسجيلهم على قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا، لافتًا أنه تتم المتابعة عن طريق 90 فريقا مقسمين إلى 34 فريقًا للمتابعات التليفونية مع المرض، بالإضافة إلى 36 فريقا من الأطباء البشريين من وحدات الرعاية الأساسية لإجراء الزيارات المنزلية، من خلال 20 عيادة متنقلة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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