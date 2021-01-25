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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المؤبد والغرامة لمتهمين بالاتجار في المخدرات بالسيدة زينب

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:17 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، كلا من "مدحت.ا' و"محمد.ر" بالسجن المؤبد وتغريم كلا منهم مائة الف جنية وذلك لاتجارهم في الهيروين والمخدرات بالسيدة زينب.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي وعضوية المستشارين احمد هارون وهيثم الطنطاوي وامانة سر عبد المجيد حلمي وعادل الشيخ.

وكشف أمر إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات أنهم بداءرة قسم شرطة السيدة زينب احرزوا بقصد الاتجار في جوهرين الهيروين والحشيش المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا، كما أن المتهم مدحت احرز سلاح أبيض بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية لذلك.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن عدد واحد لفافة من مادة الحشيش المخدر المدرج بالجدول الاول لقانون المخدرات، وعدد 7 لفافات بداخلها مسحوق بيج اللون ثبتت لمخدر الهيروين المخدر.

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