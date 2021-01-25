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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات «كورونا» في عمان تتجاوز 130 ألف حالة

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:57 م
كورونا في عمان
كورونا في عمان
ا ش ا
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 133 ألفا و253 إصابة.

وذكرت الصحة العمانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 1522 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 126 ألفًا و334 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 95%.

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