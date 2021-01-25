إصابات «كورونا» في عمان تتجاوز 130 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 133 ألفا و253 إصابة.وذكرت الصحة العمانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 1522 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 126 ألفًا و334 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 95%.