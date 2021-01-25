«التموين» تكشف تفاصيل القافلتين 229 و230 لشمال سيناء

أطلقت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية القافلتين التموينيتين رقمى 229 و230 لشمال سيناء لتوفير احتياجات منظومة التموين الجديدة وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد لتأمين الأرصدة الاحتياطية للسلع لتكفي عدة شهور مقبلة.وأعلن المهندس علاء سمري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ومدير مديرية تموين شمال سيناء في تصريح خاص للدستور، عن أن القافلتين التي تم الدفع بهما من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تضمنتا ضخ 176 طن سكر و300 كرتونة ألبان جافة و350 كرتونة حلاوة طحينية، خاصة بمقررات التموين بهدف زيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفير كل السلع لمنظومة التموين الجديدة.وأشار إلى أنه تمت زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسكر ليكفي 3 أشهر، والزيت التمويني يكفي لمدة 4 أشهر، والأرز ليكفي شهرين مقبلين، واصفًا أن الأرصدة الاحتياطية للسلع أمنة ومستقرة.