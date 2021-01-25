البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14 مليار جنيه

يطرح اليوم البنك المركزي المصري، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 7.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات،وتبلغ قيمة الطرح الثالث مليار جنيه لأجل 15 سنة.من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.