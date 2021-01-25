محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

وضع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بادارة قوات أمن بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء حسني عبد العزيز نائب مدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة.وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح شهداء الوطن بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة التاسع والستين، ثم عزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد والسلام الوطني.جاء ذلك خلال زيارة محافظ بورسعيد لإدارة قوات أمن بورسعيد لتهنئة رجال الشرطة بعيد الشرطة، حيث كان في استقباله مدير الأمن وقيادات المديرية.وأشاد محافظ بورسعيد بالجهد الكبير الذى يقدمه رجال الشرطة الأوفياء فى بث الطمأنينة لدى نفوس المواطنين ونشر الأمن والأمان فى كافة ربوع المحافظة، وكذلك جهودهم فى حملات إزالة التعديات والإشغالات.وأضاف بان رجال الشرطة قاموا بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية وتأمينهم للمشروعات الكبرى على أرض المحافظة.ووجه محافظ بورسعيد، رسالة لأفراد الشرطة بأنهم فخر لمصر وقال: "إننا جميعا مدينون لكم على الاستقرار الذى نعيش فيه والاحتفال بأعيادنا"، مؤكدًا أن الشرطة والجيش هما صمام الأمان والحصن المنيع لجميع المصريين.