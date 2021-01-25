رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:16 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
وضع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بادارة قوات أمن بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء حسني عبد العزيز نائب مدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة.

وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح شهداء الوطن بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة التاسع والستين، ثم عزفت موسيقى الشرطة سلام الشهيد والسلام الوطني.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ بورسعيد لإدارة قوات أمن بورسعيد لتهنئة رجال الشرطة بعيد الشرطة، حيث كان في استقباله مدير الأمن وقيادات المديرية.

وأشاد محافظ بورسعيد بالجهد الكبير الذى يقدمه رجال الشرطة الأوفياء فى بث الطمأنينة لدى نفوس المواطنين ونشر الأمن والأمان فى كافة ربوع المحافظة، وكذلك جهودهم فى حملات إزالة التعديات والإشغالات.

وأضاف بان رجال الشرطة قاموا بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية وتأمينهم للمشروعات الكبرى على أرض المحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد، رسالة لأفراد الشرطة بأنهم فخر لمصر وقال: "إننا جميعا مدينون لكم على الاستقرار الذى نعيش فيه والاحتفال بأعيادنا"، مؤكدًا أن الشرطة والجيش هما صمام الأمان والحصن المنيع لجميع المصريين.

موضوعات متعلقة

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على mbc

تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم فى بنى سويف

الباز يكشف مؤامرة الحزب اللقيط «أمل مصر» وخطة قنوات الإخوان لنشر الفوضى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 25-1-2021

الصور

image description

هبوط أرضي مفاجئ بطول 20 مترًا بمركز القوصية بأسيوط (صور)

image description

ضبط 960 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بأسيوط

image description

ضباط قسم فارسكور يوزعون الورود في عيد الشرطة الـ 69 (صور)

image description

«مرور الدقهلية» توزع الورود والشيكولاتة احتفالا بعيد الشرطة (فيديو)

image description

استئصال ورم خبيث في البطن والصدر والقلب لشاب ثلاثيني بمعهد جنوب مصر

الأكثر قراءة

مبيعات الأجانب تكبّد البورصة مليار جنيه خسائر في ختام تعاملات اليوم

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

خصومات في مطاعم في دبي للحاصلين على لقاح كورونا

ارتفاع قتلى العاصفة «إلويز» في جنوب شرق أفريقيا لـ 12 شخصًا

نصف الألمان يرحبون باستمرار فتح الحدود الأوروبية رغم كورونا

أيام زمان

كيف شاركت شادية بدلا من ليلى فوزى فى فيلم «على ضفاف النيل»؟

«إحنا مش رجالة».. أسرارانفعال صالح مرسى بعد قراءته «رأفت الهجان»

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

«كشفناه».. أول مسرحية عن كورونا بالقومي لثقافة الطفل

إلهام سعد الله ترثي ابنتها في 20 لوحة بمعرض «بحجم المجرة»

معرض «الشجرة» لفناني اللقطة الواحدة بجاليري آزاد

النشر العلمي للناشئين.. محاضرة بـ«الأعلى للثقافة»