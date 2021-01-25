«تعليم القاهرة» يحتفل بعيد الشرطة بعرض أفلام عن بطولاتهم

بعث محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم وومدير مديرية التعليم بمحافظة القاهرة، ببرقية تهنئة وجه فيها التحية لرجال الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة المصرية 69، ولما بذلوه من تضحية لرفعة الوطن والحفاظ على سلامته.كما احتفل ديوان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بعيد الشرطة الـ 69، بعرض أفلام وقصص البطولات والشهادة علي شاشات الديوان، ونظمت المديرية زيارات ورحلات لمديرية الامن والدفاع المدني بالقاهرة كاحتفال تقوم به المدرية كل عام بمناسبة أعياد الشرطة.