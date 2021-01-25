خصومات في مطاعم في دبي للحاصلين على لقاح كورونا

قرّرت مطاعم في دبي تقديم خصومات للأشخاص الذين تلقوا لقاحات فيروس كورنا المستجد بهدف تشجيع السكان على التطعيم في مدينة تسعى للحد من انتشار الوباء لكن من دون أن تغلق أبوابها.ولقّحت الإمارات حتى الآن أكثر من 2،3 مليون شخص، فيما اضطرت دبي الأسبوع الماضي إلى إعادة جدولة مواعيد الجرعة الأولى من لقاح فايزربايونتيك بسبب تباطؤ عالمي في تسليم اللقاحات.وقالت شركة "غايتس هوسبيتاليتي" التي تدير مطاعم عدة في دبي، في منشور عبر "إنستجرام" إنها ستقدم "خصم 10% للزبائن الذين تلقوا الجرعة الاولى، و20% لأولئك الذين تلقوا الجرعة الثانية"، شرط تقديم وثيقة تثبت تناول اللقاح.وتسعى الإمارات لتلقيح أكبر عدد ممكن من سكانها البالغ عددهم 10 ملايين في فترة قصيرة، وقد أجازت استخدام لقاحات سينوفارم الصيني وفايزربايونتيك الأميركي الألماني وسبوتنيك الروسي.