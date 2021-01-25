مخاوف أمريكية من تهديدات للمشرعين قبل محاكمة عزل ترامب

أثار إعلان مسؤول أميركي، اليوم الإثنين، بوجود تهديدات عنيفة تستهدف المشرعين قبل محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترمب، مخاوف بين مسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين من عودة المحتجين المسلحين لإحداث فوضى في مبنى الكابيتول الأميركي.وقال مسؤول أميركي لم يذكر اسمه لوكالة «أسوشيتيد برس»، إن أجهزة إنفاذ القانون تحقق في تهديدات بقتل أو مهاجمة نواب بالكونغرس بالقرب من مبنى الكابيتول قبل محاكمة ترمب في مجلس الشيوخ.وتضمنت التهديدات، التي تمت مشاركتها في الغالب عبر الإنترنت وفي محادثات الدردشة، خططًا لمهاجمة نواب الكونجرس أثناء سفرهم من وإلى مبنى الكابيتول لحضور إجراءات العزل، وفقًا للمسؤول.وأشار إلى أن شرطة الكابيتول والسلطات الفيدرالية الأخرى أصرت على بقاء الآلاف من قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة طوال محاكمة عزل ترمب للتصدي لأعمال العنف المحتملة في أعقاب التهديدات، وتم نشر أكثر من 25000 من أفراد الحرس الوطني في العاصمة لتأمين تنصيب الرئيس جو بايدن في أعقاب أعمال الشغب القاتلة في الكابيتول من قبل حشد مؤيد لترمب في 6 يناير.