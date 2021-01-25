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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السعودية تعتزم استحداث أنماط جديدة لاستغلال النفط والغاز

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:15 م
الأمير عبدالعزيز
الأمير عبدالعزيز بن سلمان
وكالات
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أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الإثنين، أن المملكة تعتزم استحداث أنماط جديدة لاستغلال النفط والغاز بغرض تنمية الطلب.

وقال بن سلمان، خلال حفل إطلاق هوية جديدة لوزارة الطاقة اليوم، إن ذلك جزءا من البرامج المهمة لمنظومة الطاقة التي تهدف إلى استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية، وتسعى لإحلال الطاقة الشمسية محل سوائل البترول.

وأوضح أن إعادة هيكلة قطاع الكهرباء ستكون له نتائج إيجابية على كل الأصعدة، بما في ذلك تمكين القطاع من إعادة تأهيله وبنائه، بحيث يكون أكثر قدرة على الاستجابة لبرامج المستقبل منها برنامج إحلال الطاقة الشمسية والغاز بدل السوائل البترولية.

وقال إن" البرنامج سيكون من أكبر وأهم البرامج التي ستنفذ، لما له من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وما سيوفره من إمكانيات مالية كانت تذهب هدرا"، مشيرا إلى أن "منظومة الطاقة قامت بجهد كبير خلال العام الماضي، لإعادة الاستقرار للأسواق النفطية".

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