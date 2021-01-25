حبس تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة بمدينة نصر

قررت نيابة ثاني مدينة نصر الجزئية، حبس تشكيل عصابي لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، في اتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية، وأنهما وراء ارتكاب العديد من الوقائع.و عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما وملك شقيقه والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وارتكابهما لـ 5 جرائم سرقة بذات الأسلوب.وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عمليهما سيئ النية، سائق، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.