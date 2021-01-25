نائب محافظ القاهرة تناقش مع حي المقطم تأخر الرد على الشكاوي

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية اجتماعا داخل مقر حى المقطم برئاستها ومشاركة اللواء طارق اليمنى رئيس الحى ومع جميع مديري الإدارات بالحي.وتم خلال الاجتماع مناقشة مديري الإدارات وعرض المعوقات التي تواجههم خلال تأدية أعمالهم.وأكدت نائب محافظ القاهرة على تذليل اى عقبات تحول بينهم وبين إمكانية ادائهم لوظائفهم وتقديم الخدمات للمواطن على الوجه الأكمل.وتم خلال الجتماع مناقشة الشكاوي الواردة للمنطقة الجنوبية من مجلس الوزراء والجهات الأخرى ووجهت نائب محافظ القاهرة بضرورة الاهتمام بالرد على جميع الشكاوى الواردة وضرورة الرد والإستجابة بشكل فورى وعاجل والتواصل مع الجهات المعنية بشأن السعى الجاد لحل وإزالة اسباب الشكوى وضرورة الرد عليهاكما وجهت فى نهاية الجولة إلى ضرورة تكثيف الحملات اليومية ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق ومتابعة غلق المراكز التعليمية والالتزام بأرتداء الكمامات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين