حالة وفاة و361 إصابة بكورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 368 حالة إضافة إلى تسجيل 361 إصابة جديدة.وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان الإصابات الجديدة بينها 190 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 160 حالة لمخالطي المصابين و11 حالة قادمة من الخارج.وأوضحت ان العدد الاجمالي للحالات المتعافية بلغ 96532 حتى الان بعد تسجيل 420 حالة شفاء وان عدد الحالات القائمة بلغ 2918 حالة.