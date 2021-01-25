نائب محافظ القاهرة يتابع الإجراءات الاحترازية بحي شبرا

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بالمرور بنطاق حي شبرا، وزار دور حضانة أطفال وبحضور مدير الشؤون الاجتماعية، وذلك لمتابعة الأنشطة المقدمة داخل الحضانة والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة الأطفال.كما تفقد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، حديقة ميدان الأفضل بحي شبرا وأكد على الاستمرار في الاهتمام بزراعة الحدائق، واستغلال المساحات الموجودة بالحي لإنشاء مسطحات خضراء لخلق بيئة صحية وشكل جمالي.و تفقد مكتب بريد منطقة الأفضل لمتابعة سير انتظام العمل، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأكد نائب محافظ القاهرة على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة للمواطنين.