رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

وزير القوى العاملة: 464 ندوة و24 ملتقى للتوعية بالسلامة والصحة المهنية

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:05 م
محمد سعفان
محمد سعفان
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة مختصة بوضع السياسة العامة للسلامة والصحة المهنية لضمان توفير ظروف وبيئة عمل آمنة وصحية من أجل حماية العاملين من إصابات العمل وحوادثه والأمراض المهنية، وحماية الجمهور المتردد على أماكن العمل، والحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مباني وعدد وآلات وأدوات ومعدات وخامات ومنتجات بما يكفل النهوض والحفاظ على الاقتصاد القومي.

أشار الوزير في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إلى أن هذه الاختصاص يشمل كافة المنشآت أياً كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو القطاع العام أو الجهاز الإداري للدولة ، وسواء كان مسطح بري أو بحري.

وأكد أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة تتولى الإشراف التوجيهي ومتابعة جميع انجازات إدارات السلامة والصحة المهنية بجميع مكاتبها الميدانية بجميع مديريات القوي العاملة بالمحافظات ، وتتأكد من تنفيذ الخطة السنوية للتفتيش الميداني بكافة صورة المطابقة للقوانين والقرارات واللوائح التنفيذية لقانون العمل طبقا للكتاب الخامس من القانن والخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

ولفت إلى أن الإدارة تتولى تقديم المشورة الفنية الاستشارية في جميع مجالات السلامة الصحة المهنية لاي مواطن مصري يلجاء للحصول علي الخدمة التي تقدم بالمجان للحفاظ علي عناصر الانتاج الرئيسية لتحسين ظروف العمل بأي منشأة .

وقال: اعترافا من المنظمات الدولية بتوافق معايير السلامة والصحة المهنية في مصر مع المعايير الدولية نجحت الوزارة في التسجيل بمنظمة الايزو العالمية بالسويد لأول مرة في عام 2018، وشاركت الوزارة في مناقشة معيار عالمي جديد للسلامة والصحة المهنية ( أيزو 45001 ) قبل إطلاقه.

وأشار إلى الحرص على العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتوعية والاعلام بها ، فقد قامت الوزارة بإعداد وتنفيذ بعض الافلام والاعمال الفنية للتوعية بالسلامة والصحة المهنية ونشرها في مختلف أنواع الميديا وإعداد بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لإدراج أحكام السلامة والصحة بالمناهج الدراسية لمراحل التعليم المختلفة .

وكشف توقيع أكثر من 13 بروتوكول تعاون مع عدد من الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة السلامة لطلاب الجامعات يتم تنفيذ ندوات تحت مظلتها .

وأكد تنفيذ 464 ندوة توعوية و24 ملتقى سلامة وصحة مهنية، للتوعية بأحكام السلامة والصحة المهنية، استفاد منها 30 ألفا و907 عمال.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 15 فاعلية تحت مسمى "أسبوع سلامة وصحة مهنية" استفاد منها ما يزيد على عشرة آلاف وتهدف هذه الفاعليات إلى إجراء مسابقات بين المنشآت الصناعية على مدار أسبوع لتحديد مدى استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بها ومدى الالتزام بقوانين والقرارات المنفذة للسلامة والصحة المهنية ومنح المنشأت المستوفاة للشروط والنظم الخاصة بالسلامة المهنية كأس التميز.

وقال: من منطلق أهمية الرقابة على المنشآت لضمان تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية، استهداف مفتشي السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة لرفع كفاءة الجهاز التفتيشى من الناحية الفنية وتوحيد المفاهيم استفاد منها 536 مفتش ومدير مكتب في 19 محافظة.

وفي شأن التغلب على مشكلة قلة عدد المفتشين وندرة التخصصات والخبرات العلمية في هذا المجال، أعلن أن الوزارة قامت بتطوير مكاتب تفتيش السلامة والصحة المهنية للتحول إلى التفتيش الإلكتروني من خلال جهاز تابلت ، وقائمة مراجعة إلكترونية ، وموافاة المنشاة وجهة الإدارة بنتيجة التفتيش ، انتهت المرحلة الأولى من حوسبة 26 مكتبا في 11 محافظة، وانتهت المرحلة الثانية من حوسبة مكاتب محافظات كاملة وهي "الإسكندرية – بورسعيد – الشرقية - الفيوم"، وسوف تتبعها باقي المديريات تباعا، في إطار خطة الوزارة لحوسبة منظومة التفيش على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه أظهرت التقارير الواردة من إدارات السلامة والصحة المهنية بجميع المديريات أن المنشآت التي تم التفتيش عليها بلغت 482 ألفا و922منشأة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال بعض هذه المنشآت بتحرير محاضر فورية بلغت 273 ألفا و400 محضر، وبلغت القياسات الميدانية 63 ألفا و839 ، والحوادث الجسيمة 1425 حادثا ما بين حريق ووفاة وإصابة، والأمراض المهنية 921 مرضا.

وفي مجال التدريب على أحكام السلامة والصحة المهنية أوضح أن الوزارة يتبعها مركز دراسات مستقل وهو المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمنشأ بقرار رئيس الجمهورية.

وقال: يتم من خلاله معاونة المنشآت علي اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وايجاد الحلول المناسبة لها, وتقديم الخدمات و المعونة الفنية في مجالاتها, وذلك للنهوض بمستوي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الانتاج البشرية والمادية.

وأوضح محمد سعفان، أن المركز قام بتنفيذ 2476 دورة تدربيهاستفادة منها 48080 دارسا، كما يقوم المركز بتنفيذ العديد من القياسات الميدانية لمخاطر بيئة العمل في مختلف بيئات العمل على مستوى الجمهوريةـ، كما تم إعداد ونشر 12 بحثا في مجالات السلامة والصحة المهنية المختلفة.

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 25-1-2021

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

مبيعات الأجانب تكبّد البورصة مليار جنيه خسائر في ختام تعاملات اليوم

الصور

image description

ضبط 960 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بأسيوط

image description

هبوط أرضي مفاجيء بطول 20 متر بمركز القوصية بأسيوط (صور)

image description

ضباط قسم فارسكور يوزعون الورود في عيد الشرطة الـ 69 (صور)

image description

«مرور الدقهلية» توزع الورود والشيكولاتة احتفالا بعيد الشرطة (فيديو)

image description

استئصال ورم خبيث في البطن والصدر والقلب لشاب ثلاثيني بمعهد جنوب مصر

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

مبيعات الأجانب تكبّد البورصة مليار جنيه خسائر في ختام تعاملات اليوم

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

خصومات في مطاعم في دبي للحاصلين على لقاح كورونا

ارتفاع قتلى العاصفة «إلويز» في جنوب شرق أفريقيا لـ 12 شخصًا

نصف الألمان يرحبون باستمرار فتح الحدود الأوروبية رغم كورونا

أيام زمان

كيف شاركت شادية بدلا من ليلى فوزى فى فيلم «على ضفاف النيل»؟

«إحنا مش رجالة».. أسرارانفعال صالح مرسى بعد قراءته «رأفت الهجان»

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

«كشفناه».. أول مسرحية عن كورونا بالقومي لثقافة الطفل

إلهام سعد الله ترثي ابنتها في 20 لوحة بمعرض «بحجم المجرة»

معرض «الشجرة» لفناني اللقطة الواحدة بجاليري آزاد

النشر العلمي للناشئين.. محاضرة بـ«الأعلى للثقافة»