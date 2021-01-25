وزير القوى العاملة: 464 ندوة و24 ملتقى للتوعية بالسلامة والصحة المهنية

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة مختصة بوضع السياسة العامة للسلامة والصحة المهنية لضمان توفير ظروف وبيئة عمل آمنة وصحية من أجل حماية العاملين من إصابات العمل وحوادثه والأمراض المهنية، وحماية الجمهور المتردد على أماكن العمل، والحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مباني وعدد وآلات وأدوات ومعدات وخامات ومنتجات بما يكفل النهوض والحفاظ على الاقتصاد القومي.أشار الوزير في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إلى أن هذه الاختصاص يشمل كافة المنشآت أياً كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو القطاع العام أو الجهاز الإداري للدولة ، وسواء كان مسطح بري أو بحري.وأكد أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة تتولى الإشراف التوجيهي ومتابعة جميع انجازات إدارات السلامة والصحة المهنية بجميع مكاتبها الميدانية بجميع مديريات القوي العاملة بالمحافظات ، وتتأكد من تنفيذ الخطة السنوية للتفتيش الميداني بكافة صورة المطابقة للقوانين والقرارات واللوائح التنفيذية لقانون العمل طبقا للكتاب الخامس من القانن والخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.ولفت إلى أن الإدارة تتولى تقديم المشورة الفنية الاستشارية في جميع مجالات السلامة الصحة المهنية لاي مواطن مصري يلجاء للحصول علي الخدمة التي تقدم بالمجان للحفاظ علي عناصر الانتاج الرئيسية لتحسين ظروف العمل بأي منشأة .وقال: اعترافا من المنظمات الدولية بتوافق معايير السلامة والصحة المهنية في مصر مع المعايير الدولية نجحت الوزارة في التسجيل بمنظمة الايزو العالمية بالسويد لأول مرة في عام 2018، وشاركت الوزارة في مناقشة معيار عالمي جديد للسلامة والصحة المهنية ( أيزو 45001 ) قبل إطلاقه.وأشار إلى الحرص على العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتوعية والاعلام بها ، فقد قامت الوزارة بإعداد وتنفيذ بعض الافلام والاعمال الفنية للتوعية بالسلامة والصحة المهنية ونشرها في مختلف أنواع الميديا وإعداد بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لإدراج أحكام السلامة والصحة بالمناهج الدراسية لمراحل التعليم المختلفة .وكشف توقيع أكثر من 13 بروتوكول تعاون مع عدد من الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة السلامة لطلاب الجامعات يتم تنفيذ ندوات تحت مظلتها .وأكد تنفيذ 464 ندوة توعوية و24 ملتقى سلامة وصحة مهنية، للتوعية بأحكام السلامة والصحة المهنية، استفاد منها 30 ألفا و907 عمال.وأشار إلى أنه تم تنفيذ 15 فاعلية تحت مسمى "أسبوع سلامة وصحة مهنية" استفاد منها ما يزيد على عشرة آلاف وتهدف هذه الفاعليات إلى إجراء مسابقات بين المنشآت الصناعية على مدار أسبوع لتحديد مدى استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بها ومدى الالتزام بقوانين والقرارات المنفذة للسلامة والصحة المهنية ومنح المنشأت المستوفاة للشروط والنظم الخاصة بالسلامة المهنية كأس التميز.وقال: من منطلق أهمية الرقابة على المنشآت لضمان تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية، استهداف مفتشي السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة لرفع كفاءة الجهاز التفتيشى من الناحية الفنية وتوحيد المفاهيم استفاد منها 536 مفتش ومدير مكتب في 19 محافظة.وفي شأن التغلب على مشكلة قلة عدد المفتشين وندرة التخصصات والخبرات العلمية في هذا المجال، أعلن أن الوزارة قامت بتطوير مكاتب تفتيش السلامة والصحة المهنية للتحول إلى التفتيش الإلكتروني من خلال جهاز تابلت ، وقائمة مراجعة إلكترونية ، وموافاة المنشاة وجهة الإدارة بنتيجة التفتيش ، انتهت المرحلة الأولى من حوسبة 26 مكتبا في 11 محافظة، وانتهت المرحلة الثانية من حوسبة مكاتب محافظات كاملة وهي "الإسكندرية – بورسعيد – الشرقية - الفيوم"، وسوف تتبعها باقي المديريات تباعا، في إطار خطة الوزارة لحوسبة منظومة التفيش على مستوى الجمهورية.وأشار إلى أنه أظهرت التقارير الواردة من إدارات السلامة والصحة المهنية بجميع المديريات أن المنشآت التي تم التفتيش عليها بلغت 482 ألفا و922منشأة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال بعض هذه المنشآت بتحرير محاضر فورية بلغت 273 ألفا و400 محضر، وبلغت القياسات الميدانية 63 ألفا و839 ، والحوادث الجسيمة 1425 حادثا ما بين حريق ووفاة وإصابة، والأمراض المهنية 921 مرضا.وفي مجال التدريب على أحكام السلامة والصحة المهنية أوضح أن الوزارة يتبعها مركز دراسات مستقل وهو المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمنشأ بقرار رئيس الجمهورية.وقال: يتم من خلاله معاونة المنشآت علي اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وايجاد الحلول المناسبة لها, وتقديم الخدمات و المعونة الفنية في مجالاتها, وذلك للنهوض بمستوي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الانتاج البشرية والمادية.وأوضح محمد سعفان، أن المركز قام بتنفيذ 2476 دورة تدربيهاستفادة منها 48080 دارسا، كما يقوم المركز بتنفيذ العديد من القياسات الميدانية لمخاطر بيئة العمل في مختلف بيئات العمل على مستوى الجمهوريةـ، كما تم إعداد ونشر 12 بحثا في مجالات السلامة والصحة المهنية المختلفة.